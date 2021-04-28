وهبه بحث مع سفير النروج في العلاقات

بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه مع سفير النروج لدى لبنان مارتن ايترفيك، في العلاقات الثنائية بين البلدين، ولأن النروج عضو في مجلس الامن تناول البحث ايضا في بعض الملفات التي تخص لبنان والمطروحة امام المجلس، منها مناقشة تقرير الامين العام عن القرار 1559 الى جانب الدور الذي تقوم به اليونيفيل مع الجيش اللبناني لتنسيق الاستقرار والهدوء في الجنوب اللبناني.كما استقبل الوزير وهبه وفد نقابة الفنانين المحترفين في لبنان، ضم: النقيب جهاد الاطرش، والفنان معين شريف، وامين السر فادي سعد وامين العلاقات العامة انطوان حداد، وذلك للاستفسار عن اوضاع الشاعر سمير صفير وآخر المعلومات بشأنه والاطمئنان عنه، كما طلب الوفد من الوزير وهبه متابعة القضية واطلاع النقابة على التطورات بشكل مستمر.