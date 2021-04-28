الإستماع الى شهود جدد في ملف إنفجار المرفأ

إستمع المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار الى إفادات ثلاثة شهود لم يسبق أن تم الإستماع اليهم من قبل في سياق التحقيقات الجارية، على أن يحدد جلسات أخرى متلاحقة لشهود آخرين قبل البدء بجلسات التحقيق مع المدعى عليهم من غير الموقوفين بالملف.