لبنان

انفجار فنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الاسرائيلي... وسقوط جريح

Lebanon 24
28-04-2021 | 07:20
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ادى انفجار فنبلة عنقودية من مخلفات العدوان الاسرائيلي الى اصابة الشاب ح.ح تركية بجروح مختلفة في بلدة زوطر الشرقية.
وفي التفاصيل ان تركية (٢٥ عاما) كان يقوم باعمال زرع الاشجار ضمن ورشة لبلدية زوطر الشرقية في محلة خلة الشقراوي عندما انفجرت به قنبلة  عنقودية من مخلفات العدوان الاسرائيلي عام 2006 وادت الى اصابته في رجله  ووجهه وتم نقله الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية حيث اجريت له الاسعافات الازمة ، ووضعه مستقر .
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