لبنان

الحريري يشكر روسيا على تفهّم مواقفه

Lebanon 24
28-04-2021 | 07:33
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استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في بيت الوسط السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف في حضور مبعوث الرئيس الحريري الى روسيا جورج شعبان والمستشار باسم الشاب.
وشكر الحريري القيادة الروسية على الاستقبال الذي لقيه خلال زيارته الأخيرة لموسكو والتفهم الذي ابدته لمواقفه حيال الازمتين السياسية والاقتصادية التي يرزح تحتهما لبنان، مثمنا موقف روسيا الداعم لتأليف حكومة اختصاصيين بأسرع وقت ممكن بما يتماشى مع المبادرة الفرنسية واهتمامها بمساعدته عبر تواصلها مع مختلف الفرقاء الفاعلين.
ثم التقى الحريري السفير المصري ياسر علوي وعرض معه للأوضاع السياسية العامة في البلاد والجهود التي تبذلها القاهرة لمساعدة لبنان على الخروج من ازماته الراهنة. 
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