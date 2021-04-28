اجتماع في الداخلية... هذا ما تم بحثه

عقد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، اجتماعا في مكتبه في الوزارة، حضره وزير المالية غازي وزني ووزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر ومدير المشاريع في مجلس الانمار والاعمار ابراهيم شحرور والمدير العام للطيران المدني فادي الحسن ورئيس مجلس ادارة شركة MEAS غازي يوسف والمدير التنفيذي للشركة محمد شاتيلا، تم خلاله استعراض الصعوبات التي تواجه سير عمل مطار رفيق الحريري الدولي لا سيما لجهة السلامة العامة.واتفق المجتمعون على رفع توصيات لايجاد حلول للعقبات التي جرى البحث فيها.