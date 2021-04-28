كانوا ينقلون مبلغاً ماليّاً كبيراً مُزيّفاً... فوقعوا في قبضة مفرزة البحث

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامةالبلاغ التالي:توافرت معلومات لمفرزة البحث والتّدخّل في وحدة الشرطة القضائية عن قيام أحد الأشخاص بنقل أموال مزيّفة من البقاع الى بيروت، بغية ضخها في السوق عبر ايهام الضحايا انها أموال مجمدة يمكن التداول بها محلياً.بتاريخ 26-4-2021، ونتيجة عمليات الرصد والتعقب، تمكنت قوة من هذه المفرزة من توقيف على متن سيارة نوع "ب ام" في محلة ضهر البيدر، كل من:ر. ا. (مواليد عام 1994، لبناني)ا. ص. (مواليد عام 1995، لبناني)بتفتيشهم والمركبة الآلية جرى ضبط مبلغ مالي مزيّف عبارة عن /67,700/$ من فئات مختلفة.اودعا مع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص.