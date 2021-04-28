دوريات مراقبة في أسواق طرابلس ومحاضر ضبط في حق محتكرين لمواد مدعومة

نفذت دوريات مراقبة من قبل مصلحة الاقتصاد في الشمال بمؤازرة عناصر من جهاز أمن الدولة، عمليات كشف في أسواق طرابلس الداخلية. ونظمت محاضر ضبط في حق تجار محتكرين للمواد المدعومة، كما جالت دوريات في عكار على محطات المحروقات. ونظمت عددا من محاضر الضبط بسبب الاحتكار.