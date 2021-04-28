لبنان

قائد الجيش التقى سامي الجميل

Lebanon 24
28-04-2021 | 08:37
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زار رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميّل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان.
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سامي الجميل

جوزف عون

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