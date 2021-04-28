وفد من الاتحاد العمالي العام زار وزير الزراعة : للاسراع في معالجة حظر دخول ومرور المنتجات اللبنانية الى السعودية

زار وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر وعضوية نائب الرئيس حسن فقيه والأمين العام سعد الدين حميدي صقر وأمين الصندوق السيد علي طاهر ياسين، وزير الزراعة عباس مرتضى وبحث في اللقاء الأوضاع المستجدة الناتجة عن حظر دخول ومرور الخضر والفواكهة إلى المملكة العربية السعودية ومنها الى دول الخليج وضرورة معالجة هذا الموضوع بالسرعة اللازمة وبالحكمة بين الدولتين الشقيقتين لما لذلك من انعكاسات خطيرة على القطاع الزراعي والمزارعين والاقتصاد اللبناني خاصة وأن النمو في القطاع الزراعي كان قد بلغ 21 بالمائة في مرحلة سابقة".وطالب الوفد، حسب بيان ب"التشدد في مراقبة السلع المدعومة والتأكد من وصولها إلى مستحقيها لا سيما تلك المرتبطة بصلاحيات وزارة الزراعة كاللحوم والأعلاف والشتول والبذور والأسمدة وتأمين الدعم المستدام لها في ظل الكلام عن رفع الدعم".وأكد الوفد "ضرورة محاسبة مهربي وتجار المخدرات الذين تسببوا بهذه الأزمة وضرب الاحتكارات وتقليل كلفة الاستهلاك والتخفيف عن المواطن عبر إيجاد أسواق شعبية يجري فيها البيع مباشرة من المزارع والمصدر للمستهلك".وأبدى "الوزير كل التفهم لمطالب الاتحاد مؤكدا قيام الوزارة بواجباتها كاملة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن".وأخيرا دعا الوفد الوزير لرعاية مؤتمر زراعي وطني يجري الإعداد له في الاتحاد العمالي العام.