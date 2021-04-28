كانوا يهربون 11 الف ليتر من البنزين الى سوريا.. وهذا ما حصل

أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال ستة مواطنين وثلاثة سوريين، وضبطت 4 آليات نوع بيك آب وآلية نوع فان محملة بحوالى 11,000 ليتر من مادة البنزين و6,000 ليتر من مادة المازوت المُعدة للتهريب الى الأراضي السورية.

بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٢١ أوقفت وحدات الجيش المنتشرة في البقاع والشمال ستة مواطنين وثلاثة سوريين، وضبطت ٤ آليات نوع بيك آب وآلية نوع فان محملة بحوالى ١١,٠٠٠ ليتر من مادة البنزين و٦,٠٠٠ ليتر من مادة المازوت المُعدة للتهريب الى الأراضي السورية.#الجيش_اللبنانيhttps://t.co/4v6QHlikfg pic.twitter.com/HmWoaJuU6s