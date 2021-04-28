في القبة... اشكال واطلاق نار

سجل اشكال فردي في منطقة القبة، في طرابلس، بالقرب من "مسجد حمزه"، تخلله اطلاق نار في الهواء، دون سقوط اصابات، وقد فرّ مطلق النار الى جهة مجهولة،



وعلى الفور حضرت قوة من الجيش والمخابرات الى المكان، حيث بدأت العمل على تعقب مطلق النار تمهيداً لتوقيفه.