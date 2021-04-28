لبنان

عملية التلقيح تنطلق في سجن زحلة

Lebanon 24
28-04-2021 | 09:52
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جاء الحساب الخاص لقوى الامن الداخلي عبر "تويتر"، التالي: "في إطار متابعة حملة تلقيح النزلاء في السجون، إنطلقت اليوم الحملة في سجن زحلة للسجناء الراغبين بتلقي اللقاح"
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اللقاح

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