لبنان

27 حالة وفاة بكورونا.. فماذا عن أعداد الإصابات؟

Lebanon 24
28-04-2021 | 11:15
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أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1478 اصابة جديدة بكورونا و27 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في لبنان.

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كورونا

وزارة الصحة

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