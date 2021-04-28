لبنان

المتوفون بكورونا من الأطقم الطبية.. بمرتبة شهداء بالجيش؟

Lebanon 24
28-04-2021 | 11:27
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غرد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر "تويتر: "وافقت اللجان المشتركة اليوم على اقتراح قانون قدم من اعضاء في لجنة الصحة النيابية يعتبر أفراد الأطقم الطبية من اطباء، ممرضين، مسعفين، ومساعدين، الذين توفوا خلال تأديتهم واجبهم الصحي بمكافحة جائحة كورونا، بمرتبة شهيد بالجيش اللبناني، وتستفيد عائلاتهم من الميزات المادية والمعنوية لشهداء الجيش".

 

وافقت اللجان المشتركة اليوم على اقتراح قانون قدم من اعضاءبلجنة الصحةالنيابية يعتبر أفراد الأطقم الطبية من اطباء، ممرضين،مسعفين،ومساعدين،الذين توفوا خلال تأديتهم واجبهم الصحي بمكافحة جائحة كورونا بمرتبة شهيدبالجيش اللبناني وتستفيد عائلأتهم من الميزات المادية والمعنويةلشهداء الجيش


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