احذروا...على جسور لبنان فواصل تعرض سلامة الناس للخطر (فيديو)

يلاحظ المواطنون مشكلة موجودة في معظم الجسور تتمثل بوجود فواصل تعرض حياة المارة للخطر بسبب عدم الصيانة.

وفي هذا الإطار، ناشدت اليازا وزارة الأشغال العامة والنقل لصيانة الفواصل "التي تسبب أضرار كبيرة في السيارات وتعرض سلامة الناس لمخاطر جسيمة".

وقد نشرت فيديو للطريق الدولي من جدرا باتجاه صيدا يظهر أحد الفواصل التي تحتاج إلى صيانة.

نداء من اليازا الى وزارة الاشغال العامة والنقل لصيانة الفواصل التي تسبب اضرار كبيرة في السيارات وتعرض سلامة الناس لمخاطر جسيمة. الطريق الدولي من جدرا باتجاه صيدا pic.twitter.com/xmt771MbPM