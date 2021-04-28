عكر تنوه إلى دور الجيش في مكافحة التهريب

قامت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر ووزيرالطاقة والمياه ريمون غجر ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة بجولة تفقدية على عددٍ من أفواج الجيش اللبناني في البقاع لا سيما مراكزالمراقبة والمعابرالحدودية في السلسلة الشرقية.
الوزيرة عكر ألقت كلمات أكدت فيها على بذل كل الجهود للحفاظ على المستوى المعيشي اللائق لعناصرالجيش إضافة إلى الاستشفاء والطبابة وأكدت انها تتابع هذا الموضوع مع وزير المالية الذي يدعم بدوره هذا الموضوع. ودعتهم الى مواصلة جهودهم لأنهم صمام الأمان من أجل حماية مياه لبنان وأرضه وسمائه وشعبه واستقراره الأمني الذي يعتبر ركيزة الإقتصاد الوطني. وشددت على دور الجيش في التصدي لأي إعتداءات على الحدود إضافة إلى ضبط المعابرالشرعية وغيرالشرعية، ومنع التهريب وتسلل الأشخاص، منوهة بالجهوزية العالية التي يتمتع بها ضباط ورتباء وعناصرالجيش لتوفير الحماية والتسهيلات للمواطنين. وتمنت على الجميع الإلتزام بالوقاية من وباء كورونا حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.
وتسلمت الوزيرة عكرهدايا تذكارية من قادة المراكز التي زارتها، كما قدمت لهم شمعة عليها شعارالجيش آملة أن تضيء أيامهم وتنير دروبهم. ثم دونت كلمات في السجل الذهبي.