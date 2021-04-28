شدياق: ألم يكتف محور الدمار بما أوصلنا إليه

غردت الوزيرة السابقة مي شدياق عبر "تويتر": "أَلم يكتف محور الدمار بما أوصلنا إليه، ليضيف إلى قائمته (مخدرات الرمان) التي ضاعفت آلام إقتصاد لبنان وأغلقت باب رزق المزارعين، بعد قرار السعودية فرض الحظر على الفواكه والخضار اللبنانية أو نقلها عبر أراضيها؟ لم تعد مخدرات عابرة للحدود فقط، هذا امعان في خنق وعزل لبنان".وأرفقت تغريدتها بهاشتاغ: # محور الممنوعات.