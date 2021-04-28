لبنان

عبد الصمد عرضت مع سفير الأرجنتين العلاقات وتعزيز التعاون الإعلامي

Lebanon 24
28-04-2021 | 12:35
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استقبلت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، سفير الأرجنتين موريسيو أليس، في مكتبها في الوزارة، وتم البحث في الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين وفي أهمية تعزيز التعاون في المجال الإعلامي.
المصدر: الوكالة الوطنية
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سفير الأرجنتين

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