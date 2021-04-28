عبد الصمد عرضت مع سفير الأرجنتين العلاقات وتعزيز التعاون الإعلامي

استقبلت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد، سفير الأرجنتين موريسيو أليس، في مكتبها في الوزارة، وتم البحث في الأوضاع العامة والعلاقات بين البلدين وفي أهمية تعزيز التعاون في المجال الإعلامي.