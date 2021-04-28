لبنان

مرتضى أحال ملف تصدير الرمان والمواد المخدرة إلى التفتيش المركزي

Lebanon 24
28-04-2021 | 13:06
A-
A+
Doc-P-817708-637552373069059587.jpeg
Doc-P-817708-637552373069059587.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أحال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى ملف تصدير الرمان الى المملكة العربية السعودية، موضوع تهريب المواد المخدرة، مع كافة المعلومات المتوفرة في الوزارة، إلى التفتيش المركزي للتحقيق مع الموظفين المختصين في الوزارة.

وأكد مرتضى أن "الخطوة تهدف للتأكد من مدى انطباق وسلامة الإجراءات المتخذة مع القانون والقرارات التنظيمية النافذة في الوزارة، ليبنى على الشيء مقتضاه، واتخاذ الإجراءات التأديبية في حال تبين تورط أي موظف بالجريمة عن قصد او عن طريق الخطأ أو الإهمال".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:15 | 2021-04-29
17:06 | 2021-04-29
17:02 | 2021-04-29
16:39 | 2021-04-29
16:36 | 2021-04-29
15:46 | 2021-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website