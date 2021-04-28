مرتضى أحال ملف تصدير الرمان والمواد المخدرة إلى التفتيش المركزي

أحال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى ملف تصدير الرمان الى المملكة العربية السعودية، موضوع تهريب المواد المخدرة، مع كافة المعلومات المتوفرة في الوزارة، إلى التفتيش المركزي للتحقيق مع الموظفين المختصين في الوزارة.وأكد مرتضى أن "الخطوة تهدف للتأكد من مدى انطباق وسلامة الإجراءات المتخذة مع القانون والقرارات التنظيمية النافذة في الوزارة، ليبنى على الشيء مقتضاه، واتخاذ الإجراءات التأديبية في حال تبين تورط أي موظف بالجريمة عن قصد او عن طريق الخطأ أو الإهمال".