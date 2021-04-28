لبنان

"متحدون": خبراء في ملف شركة مكتف ادعوا عليها

Lebanon 24
28-04-2021 | 13:44
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أشار تحالف متحدون، في بيان، إلى أن "الخبير المالي الأساسي إدي عازار المكلف من قبل النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون في ملف شركة مكتف لنقل وتحويل الأموال، وبعد الاستماع إليه اليوم ادعى على شركة مكتف ومحاميها بجرم الإفتراء والتهديد والتشهير والإساءة للسمعة."
تجدر الإشارة الى أن  ثلاثة خبراء آخرين سيمثلون أمام قسم المباحث الجنائية المركزية لإستجوابهم بناءً على تكليف من المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي طلب من المباحث التحقيق في الشكوى التي تقدم بها الوكيل القانوني للشركة المحامي الكسندر نجار ضد أربعة خبراء كانوا برفقة القاضية عون، بجرم دخول الشركة عنوة في عوكر بالكسر والخلع وسرقة بعض المحتويات".
المصدر: الوكالة الوطنية
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