ضاهر: لتخفيض تكاليف البعثات الدبلوماسية في الخارج لأنها تدفع من حسابات المودعين

غرد النائب ميشال ضاهر عبر "تويتر": "900 مليون دولار تكلفة البعثات الدبلوماسية في الخارج سنويا ويتم دفع هذه التكاليف من حسابات المودعين، فهل لبنان بحاجة الى كل هذه البعثات؟ ام يمكن تخفيض تكاليفها إلى اكثر من النصف، وبذلك يتم توفير نصف مليار دولار سنويا، الم يحن الوقت لمواجهة الحقيقة وإلى متى نستمر في حالة الإنكار؟".