دعوة لعدم التوجه إلى مراكز المعاينة الميكانيكية غداً

دعت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، في بيان، "المواطنين الى عدم التوجه الى مراكز المعاينة الميكانيكية، وذلك بسبب اقفالها اعتبارا من الساعة السادسة من صباح غد الخميس 29/4/2021، بهدف تطبيق القانون وادارتها من قبل الدولة اللبنانية والحاق الموظفين والعاملين فيها في ملاك وزارة الداخلية والبلديات".