حب الله: البلد ما بيحمل اخبار غير صحيحة عن مؤسسات الدولة

غرد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله عبر حسابه على "تويتر": "‏نرجو من وسائل الإعلام توخي الدقة والتأكد من صحة المعلومات التي تطاول وزارة الصناعة او معهد البحوث الصناعية او مؤسسة ليبنور قبل نشرها. ‏ستبقى الوزارة والمؤسسات التابعة لها على التزامها كمصدر للمعلومات الشفافة الدقيقة عن قطاع الصناعة. البلد ما بيحمل اخبار غير صحيحة عن مؤسسات الدولة".