مؤتمر صحافي لباسيل من موسكو الخميس

يعقد رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، مؤتمرًا صحافيًّا من موسكو، بعد لقائه غدا الخميس، قرابة الرابعة بعد الظهر بتوقيت بيروت، وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف. وستنقل الأقنية التلفزيونية اللبنانية وقائع المؤتمر في الوقت المشار إليه، بحسب ما أعلنت "اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر" في بيان.