لبنان

أنور الخليل: الصحة اولوياتنا وسنبقى إلى جانب اهلنا

Lebanon 24
28-04-2021 | 16:35
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غرد النائب أنور الخليل عبر حسابه على "تويتر": "الصحة من اولوياتنا كما مستشفى حاصبيا. ‏البارحة باجتماع المجلس المذهبي كان في التفاتة الأستاذ وليد جنبلاط المشكورة ما يدعم موقفنا لتعيين لجنة إدارية جديدة للمستشفى من أخصائيين بعيدة عن التسييس. ورغم المماطلة لن نيأس وسنبقى كما كنا دائمًا لجانب أهلنا لنتخطى الواقع الصعب الذي نواجه".
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