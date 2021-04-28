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Lebanon 24
28-04-2021 | 17:00
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طمأن وزير أوروبي شخصية لبنانية أن لا عقوبات قريبة تستهدفها في المدى المنظور، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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