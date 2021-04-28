لبنان

مآل الوضع القضائي مجهول

Lebanon 24
28-04-2021 | 17:11
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لم يعرف مآل الوضع القضائي، مع انتهاء ولاية مجلس القضاء الأعلى، وما إذا كان المرسوم الجوّال هو الذي سيعتمد لتشكيل مجلس جديد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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