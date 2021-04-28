مآل الوضع القضائي مجهول

لم يعرف مآل الوضع القضائي، مع انتهاء ولاية مجلس القضاء الأعلى، وما إذا كان المرسوم الجوّال هو الذي سيعتمد لتشكيل مجلس جديد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".