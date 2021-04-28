رغبة واضحة في الحفاظ على العلاقات اللبنانية السعودية

قالت مصادر معنية لـ"اللواء" أن "المتابعة الدؤوبة لملف العلاقة مع السعودية مستمرة وإن المواقف التي أطلقها المسؤولون تؤشر بشكل واضح إلى أن الرغبة واضحة في أهمية المحافظة على علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية والدول العربية وإن الاتصالات التي تتم تأخذ بالاعتبار هذا الأمر من الناحيتين السياسية والاقتصادية".