لبنان

حمادة ل"السياسة": هذا المنحدر الخطير في السياسة ليس جديداً

Lebanon 24
28-04-2021 | 18:36
A-
A+
Doc-P-817759-637552571729569104.jpg
Doc-P-817759-637552571729569104.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حمّل النائب المستقيل مروان حمادة العهد و"حزب الله" مسؤولية الدفع بلبنان إلى الهاوية.
وقال حمادة لـ "السياسة": "إن هذا المنحدر الخطير في السياسة اللبنانية ليس بجديد، فمنذ أن وضعت ميليشيات حزب الله سيطرتها على السياسة اللبنانية وميدانياً على العاصمة بيروت عام 2008، ازدهر التهريب في كل الاتجاهات، وفي كل الخصائص: السلاح، التحريض الإعلامي، تبييض الأموال، المخدرات، العمليات المشبوهة مع الدول الفاشلة في أميركا الجنوبية والتدخل السافر في حروب المنطقة، كذلك الاعتداء على سيادة السعودية والبحرين، ومحلياً التسلل إلى كل المؤسسات لتفريغها أو لتدميرها"، مؤكداً، أن "الغاية من استمرار التصويب على المملكة العربية السعودية، لأنها تبقى الحصن المنيع لعروبة المنطقة وللإسلام المعتدل، والعلاقات الدولية المتنوعة شرقاً وغرباً، وهذا ما لا يناسب الحكم القائم في طهران، والذي يريد رسم حدود إمبراطوريته السياسية والمذهبية، ومن جهة أخرى عزل دول المنطقة عن عمقها العربي وعلاقاتها الدولية".
واتّهم حمادة، السلطات السياسية والأمنية بالتواطؤ مع أعداء لبنان، وهي عقدت حلفاً جهنمياً، بدأ في اتفاق مار مخايل، وتكرس في تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية إلى أن فرض ميشال عون، ومذ ذاك وهم يسلمون الدولة اللبنانية قطعة قطعة إلى النفوذ الإيراني، محذّراً من اتخاذ تدابير دولية في حق لبنان إذا استمرت مرافقه، وخصوصاً حدوده البحرية والبرية والجوية، مرتعاً للإرهاب الدولي".
وشدّد على أن "العهد يتحمّل مسؤولية إضاعة الفرص لإنقاذ لبنان".
المصدر: السياسة الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:15 | 2021-04-29
17:06 | 2021-04-29
17:02 | 2021-04-29
16:39 | 2021-04-29
16:36 | 2021-04-29
15:46 | 2021-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website