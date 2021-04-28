لبنان

المي مقطوعة

Lebanon 24
28-04-2021 | 21:07
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تبين ان قصر العدل في بيروت يعاني انقطاع المياه منذ اسابيع وقد قامت إحدى المؤسسات العامة بأعمال الصيانة واستبدال المضخات لمعالجة المشكلة.
المصدر: نداء الوطن
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قصر العدل

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