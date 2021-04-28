لبنان

تقليص خدمات

Lebanon 24
28-04-2021 | 21:11
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تبين ان الجمعيات المعنية بالنازحين السوريين قد بدأت تقليص خدماتها وتقديماتها للنازحين بحجة ارتفاع كلفة المصاريف التشغيلية لهذه الجمعيات في ظل المبالغة في قيمة الرواتب.
المصدر: نداء الوطن
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