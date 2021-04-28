تقليص خدمات

تبين ان الجمعيات المعنية بالنازحين السوريين قد بدأت تقليص خدماتها وتقديماتها للنازحين بحجة ارتفاع كلفة المصاريف التشغيلية لهذه الجمعيات في ظل المبالغة في قيمة الرواتب.

