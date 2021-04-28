تعرفوا الى الـ «ناطور» الذي يدير 68 صفحة على فيسبوك

كتب محمد علي دياب في "الأخبار": مطلع صيف 2015، غادر زيدان الحمدوش قريته، خربة شهاب، الواقعة على مسافة نحو 100 كيلومتر شرقي حلب. بيروت، حيث يعمل والده، ستحتضنه لسنوات قادمة.
لا شهادة جامعية تسنده ولا مهنة يتعكز عليها، لذا اتّجه صوب أعمال البناء. بين الطين والبلاط، أمضى أكثر من عامين، ينهي عمله الشاق ويأوي مساء الى غرفة لا أنيس له فيها سوى هاتفه المحمول. هكذا، أنشأ حساباً جديداً على «فيسبوك» للتواصل مع الأصدقاء وأبناء «الضيعة».
يعمل زيدان اليوم «ناطوراً» لأحد أبنية شارع الحمرا، ويقطن غرفة صغيرة في مدخله. يؤدي مهماته اليومية ويأوي مساءً الى غرفته برفقة هاتفه المحمول وصفحاته على «فيسبوك» التي وصل عددها إلى 68 يديرها من خلال 85 حساباً بأسماء مختلفة. صفحات بأسماء فنانين وفنانات ومسلسلات وأفلام وأخرى مخصصة للأغاني والنكات. عشرات الآلاف يتابعون الصفحات التي يقول زيدان إنه حريص على نموّها، بغض النظر عن الوقت اللازم لذلك، لأن «السر يكمن في الالتزام بالنشر»، وكذلك «في العنوان. المكتوب يبان من عنوانه. عندما يكون العنوان جذاباً تزيد المشاهدات، بغض النظر عن المضمون». ولكن، ماذا عن حقوق النشر؟ يجيب بثقة: «أركّز على المسلسلات التي لا حقوق نشر لها، وفي حال صار مشاكل، أحذف الفيديوات وأجمّد الصفحة لفترة».