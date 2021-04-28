لبنان

زيارة جديدة للحريري الى بكركي!

Lebanon 24
28-04-2021 | 23:39
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كتبت "النهار ": "مع عودة الرئيس الحريري الى بيروت مساء الثلثاء ترددت معلومات عن امكان قيامه بزيارة جديدة لبكركي للقاء البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي كان زار بعبدا اول من امس للتشاور معه في المستجدات واطلاعه على نتائج زيارته للفاتيكان الأسبوع الماضي كما ذكر ان اتصالا اجري بين الحريري والراعي تناول الملف الحكومي". 
 
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