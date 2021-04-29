لبنان

النشاط المجتمعي سيزداد مع اقتراب الصيف.. أبيض: من غير المرجح أن يكتسب السكان مناعة في القريب العاجل

Lebanon 24
29-04-2021 | 01:46
A-
A+
Doc-P-817821-637552833880559653.jpg
Doc-P-817821-637552833880559653.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

غرّد رئيس مستشفى الحريري الجامعي د. فراس ابيض عبر "تويتر" قائلاً: يستمر عدد حالات الكورونا التي تم ادخالها الى مستشفانا في الانخفاض. ومع أن أسرة العناية لا تزال ممتلئة، فقد أغلقنا أمس أحد أجنحة الكورونا العادية. وهذا ايضا نجده في مستشفيات عدة. لكن، مع الارتفاع الحاد في عدد الحالات في بلاد أخرى، لا يزال مستقبل الوباء في لبنان غير واضح". 

٦/١ يستمر عدد حالات الكورونا التي تم ادخالها الى مستشفانا في الانخفاض. ومع أن أسرة العناية لا تزال ممتلئة، فقد أغلقنا أمس أحد أجنحة الكورونا العادية. وهذا ايضا نجده في مستشفيات عدة. لكن، مع الارتفاع الحاد في عدد الحالات في بلاد اخرى، لا يزال مستقبل الوباء في لبنان غير واضح:

وأضاف أبيض: "على الصعيد الوطني، تم تلقيح 3٪ فقط بشكل كامل، وتم تطعيم 6٪ جزئيًا. هذا العدد المنخفض ناتج عن عدم توفر اللقاح. ومع ذلك، فإن أقل من ربع السكان المستهدفين قد سجلوا للتلقيح على المنصة. من الواضح أن عملية نشر اللقاح ستكون معركة شاقة".

وتابع: "هذا على الرغم من الأدلة المتزايدة على أن اللقاحات يمكن أن تمنع المرض الشديد في الغالبية العظمى (> 94 ٪) من المصابين. وأيضًا، مع ملاحظة أن الغالبية العظمى (> 90٪) من الوفيات المبلغ عنها مؤخرًا في لبنان هي في الفئات العمرية المشمولة التي يتم توزيع اللقاح عليها حاليا".


ولفت أبيض الى أن هذا يعني ان غالبية السكان حاليا هم عرضة للإصابة، ومن غير المرجح أن يكتسبوا مناعة في القريب العاجل. ومع ذلك، فإن الاعداد المنخفضة للمرضى الجدد المصابين بالكورونا ستشجع الناس على العودة إلى حياتهم الطبيعية، ومن الارجح أن يزداد النشاط المجتمعي مع اقترابنا من موسم الصيف.

وشدد على أن "في الوقت نفسه، فإن الاقتصاد المتهالك يؤثر سلبًا على جميع المؤسسات، وليس على المستشفيات فحسب. إن الدعم الذي تم تلقيه بالكاد يكفي لمواصلة أنشطة المستشفيات الآنية. في الوقت الحالي، وكما ذكرنا سابقًا، لا يزال الوضع المالي المستقبلي للمستشفيات مظلماً".

وختم قائلاً: "هل يجب إعادة تخصيص جناح الكورونا المغلق في المستشفى لاستقبال مرضى الغير مصابين بالكورونا؟ من السابق لأوانه القول. سيعتمد هذا على السلوك المجتمعي للعامة، والاقبال على اللقاح، وإمكانية وصول متحورات جديدة. بالنسبة لعاملينا، فإن الاستراحة الحالية هي امر مرحب به، ومستحق بلا شك".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:24 | 2021-04-29
17:15 | 2021-04-29
17:06 | 2021-04-29
17:02 | 2021-04-29
16:39 | 2021-04-29
16:36 | 2021-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website