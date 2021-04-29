النشاط المجتمعي سيزداد مع اقتراب الصيف.. أبيض: من غير المرجح أن يكتسب السكان مناعة في القريب العاجل

غرّد رئيس مستشفى الحريري الجامعي د. فراس ابيض عبر "تويتر" قائلاً: يستمر عدد حالات الكورونا التي تم ادخالها الى مستشفانا في الانخفاض. ومع أن أسرة العناية لا تزال ممتلئة، فقد أغلقنا أمس أحد أجنحة الكورونا العادية. وهذا ايضا نجده في مستشفيات عدة. لكن، مع الارتفاع الحاد في عدد الحالات في بلاد أخرى، لا يزال مستقبل الوباء في لبنان غير واضح".

٦/١ يستمر عدد حالات الكورونا التي تم ادخالها الى مستشفانا في الانخفاض. ومع أن أسرة العناية لا تزال ممتلئة، فقد أغلقنا أمس أحد أجنحة الكورونا العادية. وهذا ايضا نجده في مستشفيات عدة. لكن، مع الارتفاع الحاد في عدد الحالات في بلاد اخرى، لا يزال مستقبل الوباء في لبنان غير واضح:

— Firass Abiad (@firassabiad) April 29, 2021

وأضاف أبيض: "على الصعيد الوطني، تم تلقيح 3٪ فقط بشكل كامل، وتم تطعيم 6٪ جزئيًا. هذا العدد المنخفض ناتج عن عدم توفر اللقاح. ومع ذلك، فإن أقل من ربع السكان المستهدفين قد سجلوا للتلقيح على المنصة. من الواضح أن عملية نشر اللقاح ستكون معركة شاقة".



وتابع: "هذا على الرغم من الأدلة المتزايدة على أن اللقاحات يمكن أن تمنع المرض الشديد في الغالبية العظمى (> 94 ٪) من المصابين. وأيضًا، مع ملاحظة أن الغالبية العظمى (> 90٪) من الوفيات المبلغ عنها مؤخرًا في لبنان هي في الفئات العمرية المشمولة التي يتم توزيع اللقاح عليها حاليا".



ولفت أبيض الى أن هذا يعني ان غالبية السكان حاليا هم عرضة للإصابة، ومن غير المرجح أن يكتسبوا مناعة في القريب العاجل. ومع ذلك، فإن الاعداد المنخفضة للمرضى الجدد المصابين بالكورونا ستشجع الناس على العودة إلى حياتهم الطبيعية، ومن الارجح أن يزداد النشاط المجتمعي مع اقترابنا من موسم الصيف.وشدد على أن "في الوقت نفسه، فإن الاقتصاد المتهالك يؤثر سلبًا على جميع المؤسسات، وليس على المستشفيات فحسب. إن الدعم الذي تم تلقيه بالكاد يكفي لمواصلة أنشطة المستشفيات الآنية. في الوقت الحالي، وكما ذكرنا سابقًا، لا يزال الوضع المالي المستقبلي للمستشفيات مظلماً".وختم قائلاً: "هل يجب إعادة تخصيص جناح الكورونا المغلق في المستشفى لاستقبال مرضى الغير مصابين بالكورونا؟ من السابق لأوانه القول. سيعتمد هذا على السلوك المجتمعي للعامة، والاقبال على اللقاح، وإمكانية وصول متحورات جديدة. بالنسبة لعاملينا، فإن الاستراحة الحالية هي امر مرحب به، ومستحق بلا شك".