لبنان

دوريات ليلية في الأسواق الداخلية لطرابلس (صورة)

Lebanon 24
29-04-2021 | 02:08
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سيرت شرطة بلدية طرابلس، دوريات ليلية لعناصرها داخل الاسواق الداخلية، لحفظ الامن وتسهيل امور المواطنين، مع بدء تجار الألبسة ومتفرعاتها فتح أبواب محالهم التجارية ليلا داخل الاسواق الداخلية، بعد الافطار مباشرة لاستقبال الزبائن مع اقتراب حلول عيد الفطر السعيد، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام". 

ولاقت هذه الخطوة استحسانا من المواطنين والتجار على حد سواء، بالرغم من ان الحركة الليلية للأسواق ما زالت خجولة نظرا للوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي. 
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