تجدد الخلاف بين وزارة الطاقة وادارة المناقصات؟

وجه رئيس ادارة المناقصات جان العلية كتابا جوابيا الى ادارة مؤسسة كهرباء لبنان، عبر وزارة الطاقة، عرض فيه ملاحظاته واقتراحاته ، بعد فشل المناقصتين اللتين اجرتهما المؤسسة لتلزيم شراء مادة الفيول اويل.

وفي رأي ادارة المناقصات انه يجب تعديل دفتر الشروط في ضوء الوضعين الاقتصادي والمالي وعدم اطلاق المناقصة من جديد بنفس الشروط لكي لا تواجه المصير ذاته، لان فشل المناقصة من جديد سيتيح تطبيق نص الإتفاق الرضائي بموجب المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية.

هنا يطرح السؤال هل يتجدد الخلاف بين وزارة الطاقة ورئيس ادارة المناقصات جان العلية ، كما حصل سابقا ام ان الوزارة ستأخذ بالاعتبار الملاحظات الواردة في كتاب رئيس المناقصات؟

اجواء المعنيين في مؤسسة كهرباء لبنان توحي بالايجابية في التعاطي، اي "بتعديل دفتر الشروط في مهلة لا تتعدى الأسبوع المقبل لإرساله من جديد إلى إدارة المناقصات" ، من دون استبعاد حصول مفاجآت على الطريق تضيف " خناقة جديدة" على مسلسل الخلافات المتنقلة لالهاء الناس ليس الا.