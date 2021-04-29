لبنان

"كبسة" لوزير الداخلية على المطار! (فيديو)

Lebanon 24
29-04-2021 | 03:57
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أفادت الـ"LBCI" بأن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، محمد فهمي، قام بـ"كبسة" على منطقة الشحن في "مطار رفيق الحريري الدولي" واطلع على تفاصيل اجراءات التفتيش المعتمدة لكافة انواع الشحنات التي تدخل أو تخرج عبر المطار، وعن قدرة أجهزة السكانر المعتمدة على كشف أي مواد موجودة داخلها. 

وذكرت الـ"LBCI" أنّ "كبسة" فهمي كانت بعيدة عن الاعلام، فيما نشرت فيديو مصوّراً بالهاتف يُسمع فيه وزير الداخلية وهو يسأل اذا كانت آلات الكشف قادرة على كشف تهريب اي ممنوعات مثل "الكابتاغون".
المصدر: LBCI
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