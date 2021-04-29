وزني استقبل رئيسة غرفة في ديوان المحاسبة ورئيس التفتيش المركزي.. بحثٌ بكيفية تسهيل أمور الإنفاق العام

استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني رئيسة غرفة في ديوان المحاسبة القاضية نيللي بو يونس ورئيس التفتيش المركزي جورج عطية في حضور مدير المالية العامة بالتكليف جورج معراوي ومديرة الموازنة كارول أبي خليل. خلال الاجتماع، تم البحث في كيفية تسهيل أمور الإنفاق العام في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد.