لبنان

وزني استقبل رئيسة غرفة في ديوان المحاسبة ورئيس التفتيش المركزي.. بحثٌ بكيفية تسهيل أمور الإنفاق العام

Lebanon 24
29-04-2021 | 04:04
A-
A+
Doc-P-817851-637552913093854668.jpeg
Doc-P-817851-637552913093854668.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني رئيسة غرفة في ديوان المحاسبة القاضية نيللي بو يونس ورئيس التفتيش المركزي جورج عطية في حضور مدير المالية العامة بالتكليف جورج معراوي ومديرة الموازنة كارول أبي خليل. خلال الاجتماع، تم البحث في كيفية تسهيل أمور الإنفاق العام في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البلد.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:24 | 2021-04-29
17:15 | 2021-04-29
17:06 | 2021-04-29
17:02 | 2021-04-29
16:39 | 2021-04-29
16:36 | 2021-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website