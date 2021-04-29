لبنان

يسرق من شركات ليلاً ويبيع المسروقات عبر تطبيق للتسويق الإلكتروني.. بقبضة "الأمن"

Lebanon 24
29-04-2021 | 04:14
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صدر عن المديريـة العـامة لقوى الأمن الداخـلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالـي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليّات سرقة -بواسطة الكسر والخلع- من داخل مكاتب وشركات في محافظة جبل لبنان، كان آخرها بتاريخ 12-4-2021، حيث أقدم مجهولٌ على الدخول الى مكتب في محلة الدّورة وسرق من داخله تلفازَين وحافظ معلومات وأجهزة تقنيّة، قُدِّرَت قيمتها بـ /50/ ألف دولار أميركي.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت من تحديد هويته، ويُدعى:

- ج. د. (مواليد عام ۱۹۹۹، لبناني)

وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، وبحقّه مذكرة توقيف بالجرم ذاته. كما تبيّن أنه نفّذ العديد من عمليات سرقة أجهزة الكترونية وكهربائية من عدّة شركات ومكاتب في المحافظة المذكورة.

بتاريخ 23-4-2021 وبنتيجة المتابعة، تمكّنت إحدى دوريّات الشعبة من تحديد مكان إقامته في محلة الدّورة. وبعد التأكد من وجوده داخل المنزل، نفّذت مداهمة لمنزله نتج عنها توقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ العديد من عمليات السرقة -بواسطة الكسر والخلع- طالت مكاتب وشركات في الدورة، وجل الديب، وجونية، وأنه كان يقوم بعرض المسروقات على أحد التطبيقات المخصّصة للتسويق الإلكتروني، ويبيعها لأشخاص يجهل هوياتهم.

تم استرجاع كمية من المسروقات وأعيدت إلى مالكيها.

أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف وأودع المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.
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