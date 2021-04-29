لبنان

عويدات تابع مع أهالي الطلاب في الخارج تطبيق قانون الدولار الطالبي

Lebanon 24
29-04-2021 | 05:33
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إجتمع النائب العام  التمييزي القاضي غسان  عويدات قبل ظهر اليوم مع وفد من أهالي الطلاب في الخارج الذين طلبوا تدخله في حمل المصارف على تطبيق القانون المتعلق بالدولار الطالبي.
وقد أعلمهم القاضي عويدات بأنه أحال بالأمس كتاباً الى حاكم مصرف  لبنان رياض سلامة طلب فيه  تزويده بأسباب عدم تأمين الدولار الطالبي إنفاذاً للقانون ١٩٣/٢٠٢٠، واعداً الأهالي بمتابعة هذا الموضوع الإنساني الملح إنفاذاً للقانون بذلك.
 
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