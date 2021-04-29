لبنان

"نهى" غادرت منزلها الزّوجي ولم تعد.. هل تعرفون شيئاً عنها؟

Lebanon 24
29-04-2021 | 05:34
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البـلاغ التالي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

-نهى محمد الحسين (من مواليد عام 2001، سورية)

التي غادرت بتاريخ 27-4-2021 منزلها الزّوجي الكائن في بلدة دير القمر، ولم تعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة دير القمر في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 510061-25، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

 

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