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لبنان
إنجاز جديد للجامعة اللبنانية في تصنيف التايمز العالمي
Lebanon 24
29-04-2021
|
05:56
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أعلنت الجامعة اللبنانية أنها حققت "إنجازا جديدا في تصنيف التايمز العالمي للتأثير المجتمعي للجامعات (Times Higher Education Impact Rankings) لعام 2021، وحجزت المرتبة الثانية على مستوى لبنان والثانية عشرة على مستوى العالم العربي وصنفت ضمن أفضل 200 - 300 جامعة على مستوى العالم".
وقالت في بيان اليوم: "من بين نحو 1115 جامعة حول العالم بينها 122 جامعة عربية شاركت في تصنيف عام 2021، احتلت الجامعة اللبنانية المرتبة الخامسة والستين عالميا في سعيها وعملها لتحقيق الهدف العاشر من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بـ"الحد من أوجه عدم المساواة" (Reduced Inequality)
ولأن أوجه انعدام المساواة حول العالم مستمرة وازدادت صعوبة مع أزمة كورونا، تحاول الجامعة اللبنانية وبالشراكة مع عدد من المؤسسات والجهات المحلية والدولية العمل لتحقيق الهدف العاشر وتعزيز حصول الأفراد على الخدمات التعليمية والصحية بشكل أساسي على كامل الأراضي اللبنانية".
أضافت: "وبموجب هدف "الحد من أوجه عدم المساواة"، تلتزم الجامعة اللبنانية بالعدالة والنزاهة والحرية والمساواة في الأجور والتمييز بين الجنسين وضمان الصحة والرفاه والتعليم الجيد والمنصف والشامل.
واستنادا إلى مؤشرات التأثير في الأهداف، الرابع "التعليم الجيد" (Quality Education) والثالث عشر "العمل المناخي" (Climate Action) والسابع عشر "الشراكات" (Partnerships for the Goals)، صنفت الجامعة اللبنانية من ضمن أول مئتي جامعة عالمية تعمل لتحقيق هذه الأهداف".
وذكرت أنه "يتم تصنيف الجامعات بناء على محاور أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي وضعتها الأمم المتحدة عام 2015، والتي تغطي مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومنها الفقر، الجوع، الصحة، التعليم، تغير المناخ، المساواة بين الجنسين، المياه، الصرف الصحي، الطاقة، البيئة والعدالة الاجتماعية".
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