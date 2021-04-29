لبنان

السعودية تسمح للبضائع اللبنانية العالقة عند الحدود وفي ميناء جدة بدخول أراضيها

Lebanon 24
29-04-2021 | 05:57
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أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، العميد محمد فهمي، أنّ المملكة العربية السعودية سمحت للبضائع اللبنانية التي كانت عالقة عند الحدود السعودية وفي ميناء جدة بالدخول الى المملكة.

وقال مكتب فهمي في بيان: "يتوجه وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي بالشكر والامتنان إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونظيره صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف على البادرة الانسانية الطيبة بالسماح للبضائع اللبنانية التي كانت عالقة عند الحدود السعودية وفي ميناء جدة بالدخول الى المملكة".


وأشار البيان إلى أنّ فهمي "لم يتفاجأ بالايجابية السعودية، وهو على يقين بأنّ مملكة الخير لن تألو جهداً لإعادة النظر بموقفها الأخير خصوصاً في المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان وشعبه". 

وكانت السعودية أعلنت نهاية الأسبوع الماضي أنها حظرت دخول الفواكه والخضار من لبنان أو نقلها عبر أراضيها إلى حين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات لإيقاف عمليات تهريب المخدرات.

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