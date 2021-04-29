درويش: للاسراع في اعادة تشكيل نموذج اقتصادي ومالي جديد

غرد النائب الدكتور علي درويش عبر حسابه على "تويتر": ‏"لبنان دون اصلاحات فورية وجذرية دولة فاشلة لذلك وجب الاسراع في اعادة تشكيل نموذج اقتصادي ومالي جديد قائم على توزيع منصف للموارد والثروات وإتاحة الفرص للطبقات الوسطى والفقير للارتقاء الاجتماعي بالتوازي مع تغيير في النًظم السياسية والإدارية القائمة ومكافحة الفساد جديا وليس فقط نظرياً".

لبنان دون اصلاحات فورية وجذرية دولة فاشلة لذلك وجب الاسراع في اعادة تشكيل نموذج اقتصادي ومالي جديد قائم على توزيع منصف للموارد والثروات وإتاحة الفرص للطبقات الوسطى والفقير للارتقاء الاجتماعي بالتوازي مع تغيير في النًظم السياسية والإدارية القائمة ومكافحة الفساد جديا وليس فقط نظريا