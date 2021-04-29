مراكز المعاينة الميكانيكية مقفلة.. والسبب؟

أقفلت مراكز المعاينة الميكانيكية في المناطق، بدعوة من اتحادات قطاع النقل البري ونقاباته لتطبيق القانون وادارة هذه المراكز من الدولة وإلحاق الموظفين والعاملين فيها في ملاك وزارة الداخلية والبلديات.

وقد أقفلت مراكز الحدت، الزهراني، العيرونية زغرتا، التي شارك في الاعتصام فيها نقيب السواقين العموميين شادي السيد، ومسؤول الشاحنات محمد الخير ومسؤول لجنة الباصات مصطفى بطيخ، في حضور رئيس بلدية الفوار حمد خضر.