لبنان

الى الطلاب.. مادة جديدة قد تُعتمد في الامتحانات الرسمية فما هي؟

Lebanon 24
29-04-2021 | 07:08
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عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سيمون ابي رميا، وحضور النواب: علي المقداد، انور جمعة ، حسين جشي وادغار معلوف. وحضر عن وزارة الشباب والرياضة محمد عويدات.

وتم التداول في اقتراح قانون اعتماد مادة التربية البدنية كمادة أساسية في الامتحانات الرسمية لشهادتي المتوسطة والثانوية العامة على ان تتابع البحث في الموضوع في جلسة مقبلة.
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