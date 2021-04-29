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لبنان
نقابة الزامية للمحللين النفسانيين؟
Lebanon 24
29-04-2021
|
07:54
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عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الصحة النيابية جلسة، بعد ظهر اليوم، برئاسة النائب عاصم عراجي وحضور النواب: فادي علامه، انطوان حبشي، علي المقداد، بلال عبد الله وممثل عن وزارة الصحة العامة الدكتور نقولا رزق. وتابعت اللجنة درس مشروع القانون رقم 7453 الرامي الى انشاء نقابة الزامية للمحللين النفسانيين في لبنان.
عراجي
بعد الجلسة، قال عراجي: "أقرت اللجنة اليوم مشروع القانون المتعلق بانشاء نقابة الزامية للمحلليين النفسانيين. وقد أخذنا على عاتقنا في لجنة الصحة تنظيم أمور المهن الطبية وهذه تدخل من ضمن هذه المهن، كمهنة التمريض وغيرها في القطاع الطبي. ولغاية اليوم لدينا حوالى الف شخص تخرجوا بدرجة الماجستير كمحللين نفسانيين، وقد وضعنا مشروع قانون في 2017 تنظيم مهنة المحلل النفساني، وهناك محلل نفساني تعليمي وعمله في المدارس ويتعلق بالتأخر الدراسي واسبابه، وهناك المحلل العيادي الذي يختص بالعلاج النفسي داخل عياداته. اذا الامر يحتاج الى تنظيم المهن الطبية لان هناك تشابكا في ما بينها.
وأضاف: "في الطب النفسي هناك ثلاثة انواع، الطبيب النفسي الذي يحق له وصف الدواء بينما المعالج النفسي Psychologist لا يحق لهما وصف الادوية بل فقط المعالجة بطرق معينة وارشادات. وأحيانا الطبيب النفساني لعلاج دوائي يحول المريض الى الطبيبين الاخرين. اذا هناك تداخل ينجم عنها المشاكل، لذلك من الاهمية ان تكون هناك نقابة وفصل الاثنين عن بعضهما ليعرف كل شخص اين يعمل".
واوضح ان "هناك سبع جامعات في لبنان تعلم مادة التحليل النفسي، وهؤلاء يجب ان ينالوا درجة الماجستير وشهادة الكولوكيوم، وبعد ذلك اذا اقر قانون النقابة فان على الطبيب النفسي ان ينتسب الى النقابة بشكل الزامي، واي خلل في عمله فان النقابة مسؤولة عن توجيه العقوبة او اللوم".
وختم: "خلال مناقشتنا لمشروع القانون، استعنا باختصاصيين. كما ان وزارة الصحة حضرت في النقاش وبعد الانتهاء من هذا المشروع سوف نعمل على البدء بتنظيم بعض المهن غير المنظمة حتى الان".
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