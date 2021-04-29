لبنان

بري يعرض مع بقرادوني الاوضاع العامة

Lebanon 24
29-04-2021 | 08:06
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الوزير السابق كريم بقرادوني. وكان عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.

على صعيد آخر، أبرق الرئيس بري لرئيس جمهورية الغابون علي بونغو اونديمبا معزيا بوفاة شقيقه الاكبر.
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نبيه بري

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