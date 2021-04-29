بري يعرض مع بقرادوني الاوضاع العامة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الوزير السابق كريم بقرادوني. وكان عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.



على صعيد آخر، أبرق الرئيس بري لرئيس جمهورية الغابون علي بونغو اونديمبا معزيا بوفاة شقيقه الاكبر.