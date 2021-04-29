تعيين رئيس جديد لمحكمة التمييز العسكرية.. من هو؟

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، عين القاضي جوني القزي رئيسا لمحكمة التمييز العسكرية، خلفا للقاضي طاني لطوف الذي أحيل اليوم على التقاعد لبلوغه السن القانونية.

