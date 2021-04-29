لبنان

مناورة في الكرنتينا تحاكي سيناريو مداهمة وكر للإرهابيين (صور)

Lebanon 24
29-04-2021 | 08:48
A-
A+
Doc-P-817924-637553083630520836.jpg
Doc-P-817924-637553083630520836.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان التالي:

بحضور وإشراف محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وبالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية وفرقة من الجيش الإيطالي وخبراء فرنسيين، جرت في منطقة الكرنتينا مناورة تدريبية مشتركة للاستجابة لحالات الطوارئ تضم فوج إطفاء بيروت وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني، تحاكي سيناريو التدخل السريع لشعبة المعلومات والفهود أثناء مداهمة وكر للإرهابيين يحتوي على مختبر كيميائي لصناعة المخدرات ومستودعين لتخزين المواد الكيميائية الخاصة بها وبعض غازات الأسلحة الكيميائية الحربية، ومواد أخرى غير معروفة.

وبعد إعطاء غرفة العمليات الميدانية الأمر الى سرية الفهود وشعبة المعلومات بالمداهمة قام أحد الإرهابيين بإلقاء عبوة غازية سامة مما اضطر القوة بالتعامل مع هذا التهديد بالطرق المناسبة وإلقاء القبض على كل أفراد الخلية الإرهابية، وبعد التأكد من خلو المكان من الارهابيين، تم الطلب من وحدة  الـ (CBRN) في فوج إطفاء بيروت المتخصصة بالمجالات الكيميائية والبيولوجية والاشعاعية والنووية، التدخل فوراً للقيام بفحص المبنى وتحديد ماهية المواد التي ألقيت على القوى الأمنية، في حين عمل أفراد من الوحدة بالتنسيق مع القوى الأمنية على ضرب طوق أمني وإخلاء المنطقة ضمن قطر تبلغ مساحته حوالي مئة وخمسون متراً، تحسباً لأي خطر قد يهدد سلامة المواطنين، وخلال الكشف على المستودعات تبين وجود تسرب مواد كيميائية تستخدم في صناعة المخدرات، تم معالجتها بالطرق الفنية المتبعة، وبعد زوال الخطر، قامت وحدات من الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي بأخذ العينات ورفع البصمات لتحليها، فيما عملت فرقة من الدفاع المدني على تعقيم جميع المشاركين في المهمة من أي خطر جراء التسرب الذي حصل.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2021-04-29
17:24 | 2021-04-29
17:15 | 2021-04-29
17:06 | 2021-04-29
17:02 | 2021-04-29
16:39 | 2021-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website